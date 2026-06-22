Поиск

Сторонник действующего президента Колумбии признал поражение на выборах

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - В Колумбии Иван Сепеда, представитель партии действующего президента страны "Исторический пакт", признал предварительные итоги второго тура президентских выборов, победу на которых одерживает его конкурент Абелардо де ла Эсприэлья (движение "Защитники родины"). Об этом сообщает EFE.

Сепеда также сообщил, что его избирательный штаб оспорит результаты на 33 тысячах избирательных участков.

Национальное управление регистрации - ведомство, ответственное в Колумбии за организацию и проведение выборов, сообщило, что к настоящему моменту обработано 99,99% бюллетеней, и что де ла Эсприэлья получает 49,66% голосов избирателей, а Сепеда - 48,7%. Разница между результатами кандидатов составляет всего 0,96 процентных пункта. Итоговые результаты предстоит подтвердить в ходе более медленного юридически обязательного подсчета, когда избирательные органы проверяют официальные протоколы с избирательных участков.

Эти выборы ознаменовались крайне активным участием избирателей, на участки пришли 26,3 млн. граждан страны, имеющих право голоса, что составляет 63,59% от общего числа избирателей.

Де ла Эсприэлья, также известный как El Tigre ("Тигр"), - адвокат и предприниматель, он выдвинулся от созданного им движения "Защитники Родины". Он называет себя сторонником Трампа и обещает жестко бороться с преступностью.

Сепеда - философ и правозащитник, член коалиции левых сил "Исторический пакт". Он обещал продолжить исполнение в жизнь плана президента Колумбии Густаво Петро "Тотальный мир" по заключению мирных соглашений с различными группировками мятежников на территории страны.

Колумбия Абелардо де ла Эсприэлья Иван Сепеда
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Запасы газа в хранилищах Европы составляют 46,4%

Brent подешевела до $78,99 за баррель

 Brent подешевела до $78,99 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 22 июня

Иран и США продвинулись на переговорах в Швейцарии

 Иран и США продвинулись на переговорах в Швейцарии

Иранская сторона заявила о прогрессе на переговорах с США

Де ла Эсприэлья побеждает на президентских выборах в Колумбии

 Де ла Эсприэлья побеждает на президентских выборах в Колумбии

Военная операция против Ирана обошлась США в $40 млрд

 Военная операция против Ирана обошлась США в $40 млрд

Стармер планирует в понедельник объявить дату ухода в отставку

 Стармер планирует в понедельник объявить дату ухода в отставку

Что произошло за день: воскресенье, 21 июня

Tasnim сообщило, что иранская делегация покинула переговоры после угроз Трампа
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10044 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2789 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 474 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов