Сторонник действующего президента Колумбии признал поражение на выборах

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - В Колумбии Иван Сепеда, представитель партии действующего президента страны "Исторический пакт", признал предварительные итоги второго тура президентских выборов, победу на которых одерживает его конкурент Абелардо де ла Эсприэлья (движение "Защитники родины"). Об этом сообщает EFE.

Сепеда также сообщил, что его избирательный штаб оспорит результаты на 33 тысячах избирательных участков.

Национальное управление регистрации - ведомство, ответственное в Колумбии за организацию и проведение выборов, сообщило, что к настоящему моменту обработано 99,99% бюллетеней, и что де ла Эсприэлья получает 49,66% голосов избирателей, а Сепеда - 48,7%. Разница между результатами кандидатов составляет всего 0,96 процентных пункта. Итоговые результаты предстоит подтвердить в ходе более медленного юридически обязательного подсчета, когда избирательные органы проверяют официальные протоколы с избирательных участков.

Эти выборы ознаменовались крайне активным участием избирателей, на участки пришли 26,3 млн. граждан страны, имеющих право голоса, что составляет 63,59% от общего числа избирателей.

Де ла Эсприэлья, также известный как El Tigre ("Тигр"), - адвокат и предприниматель, он выдвинулся от созданного им движения "Защитники Родины". Он называет себя сторонником Трампа и обещает жестко бороться с преступностью.

Сепеда - философ и правозащитник, член коалиции левых сил "Исторический пакт". Он обещал продолжить исполнение в жизнь плана президента Колумбии Густаво Петро "Тотальный мир" по заключению мирных соглашений с различными группировками мятежников на территории страны.