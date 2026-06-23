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Air Mauritius изучает возможность запуска прямых рейсов между Маврикием и Москвой

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Авиакомпания Air Mauritius рассматривает возможность запуска прямых рейсов между Маврикием и Москвой уже в этом году, сообщил "Интерфаксу" глава управления по туризму острова (MPTA) Бенуа Хартер.

"Аэрофлот" выполнял рейсы на Маврикий зимой 2024-2025 годов, и мы очень надеемся, что они будут возобновлены. Переговоры об этом ведутся. Насколько я знаю, проблема - в заправке российских бортов на острове. Кроме того, маврикийский перевозчик Air Mauritius обсуждает возможность запуска рейсов в Москву. Я надеюсь, что они примут позитивное решение уже в этом году", - сказал он в ходе роуд-шоу отелей Маврикия, которое управление организовало для российских туроператоров в Москве.

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По словам Хартера, авиакомпания выполняет 20-25 рейсов в неделю в крупные европейские города, и у нее нет достаточного количества самолетов для нового маршрута.

"Но они должны получить новые самолеты в конце года, что, как мы надеемся, повлияет на решение перевозчика. Я считаю, что турпоток на направлении позволяет запустить по рейсу в неделю из Москвы и Санкт-Петербурга", - добавил представитель управления по туризму Маврикия.

Он также сообщил, что за пять месяцев турпоток из России на Маврикий вырос на 5,5%, несмотря на проблемы с транзитными рейсами через Ближний Восток, которыми чаще всего пользуются российские туристы.

Российский турпоток на Маврикий вырос в 2024 году на 84%, до 28,75 тыс. человек, благодаря запуску прямых рейсов "Аэрофлота".

Маврикий Air Mauritius Москва
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