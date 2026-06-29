Китай расширил список подпадающих под торговые ограничения японских компаний

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Власти Китая ввели торговые ограничения против еще 20 японских компаний, а также ряда исследовательских институтов.

Это является новым витком в кампании экономического давления Пекина на Токио, пишет The Wall Street Journal. Она началась после заявлений премьер-министра Японии Санаэ Такаити в отношении Тайваня, вызвавших недовольство Китая. В ноябре прошлого года Такаити сказала в ходе выступления в парламенте, что не исключает военного ответа Токио в случае кризиса вокруг Тавайня. В Пекине потребовали от японских властей пересмотреть эту позицию, но Такаити не отказалась от своих слов.

В ответ Китай отменил ряд полетов в Японию и рекомендовал своим гражданам отказаться от посещения этой страны. В феврале текущего года власти КНР ввели запрет на поставки товаров двойного назначения 20 японским организациям, которые, по утверждению Пекина, снабжают вооруженные силы Японии. Еще 20 компаний были включены в контрольный список (watchlist).

В понедельник министерство торговли КНР заявило, что расширение списка компаний, поставки которым запрещены, направлены на то, чтобы не допустить использования произведенных в Китае товаров для усиления военного потенциала Японии.

К товарам двойного назначения относятся, например, редкоземельные металлы, используемые в производстве двигателей, а также аккумуляторы и оборудование для производства чипов, отмечает WSJ.

Среди компаний, подпадающих под новые ограничения, - подразделения производителя военных судов и оборонных систем Mitsubishi Heavy Industries, а также Nikko Tokki, поставщик комплектующих и услуг для оборонных ведомств страны.

Кроме того, в списке оказались "дочка" производителя строительной техники Komatsu и Национальный институт оборонных исследований Японии наряду с рядом других исследовательских организаций.