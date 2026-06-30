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Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 1,9 тыс. человек

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Число жертв недавних землетрясений в Венесуэле превысило 1,9 тыс. человек, сообщил во вторник председатель Национальной ассамблеи (парламента страны) Хорхе Родригес.

"Согласно статистическим данным на этот момент, насчитывается 1943 погибших, травмы получил 10 571 человек, среди пострадавших - 28 380 человек", - сказал он в эфире венесуэльского телевидения.

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Накануне Родригес сообщил, что повреждены около 900 зданий, из них 189 разрушены полностью, а более 650 обрушились частично.

Между тем, по оценкам НАСА, сделанным на основании спутниковых снимков, повреждения большей или меньшей степени могли получить примерно 59 тыс. построек.

Землетрясения магнитудами 7,2, 7,5 и 4,5 произошли в Венесуэле в прошлую среду вечером по местному времени (после 01:00 в четверг по московскому времени) и в четверг утром. Особенно пострадал штат Ла-Гуайра на севере страны.

Землетрясение в Венесуэле

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Сейсмособытие произошло в 28 км от Монтальбана, несколько крупных нефтеперерабатывающих предприятий находятся в этом районе.
Венесуэла Хорхе Родригес
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