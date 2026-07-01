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В Ереване заявили, что участие России в "Маршруте Трампа" сейчас не обсуждается

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Вопрос о вовлечении России в проект "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания" (Trump Route for International Peace and Prosperity, TRIPP) не обсуждается, заявил журналистам замглавы МИД Армении Мнацакан Сафарян.

"TRIPP реализуется в формате Армения-США, соглашение подписано, и проект находится на стадии реализации. В данный момент вопрос о вовлечении российской стороны в TRIPP не обсуждается, такого вопроса нет в повестке", - сказал он.

На вопрос, в каком формате будут осуществляться транзиты по TRIPP, учитывая членство Армении в Евразийском экономическом союзе, он ответил: "В настоящее время Армения является членом ЕАЭС, и правила транзита соответствуют регламенту ЕАЭС".

Сафарян положительно ответил на вопрос, будет ли в этом случае TRIPP осуществляться в соответствии с правилами ЕАЭС.

Ранее замминистра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что проект TRIPP только выиграет, если в нем примет участие Россия.

ЕАЭС Армения Михаил Галузин TRIPP МИД Мнацакан Сафарян
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