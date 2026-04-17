Армения занялась моделью финансирования проекта TRIPP и созданием проектной компании

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Армения в настоящее время занимается определением модели финансирования и созданием проектной компании в рамках "Маршрута Трампа" (TRIPP). Об этом заявил замминистра иностранных дел республики Ваан Костанян азербайджанским журналистам в Анталье.

"Сейчас мы работаем над определением модели финансирования, а также над созданием проектной компании TRIPP, которая должна быть зарегистрирована в Армении. То есть процесс идет очень активно", - сказал Костанян, его цитирует агентство Report.

По его словам, совместно с американскими партнерами активно продолжается этап подготовки и реализации работ на местах.

Говоря о торгово-экономических отношениях с Азербайджаном, Костанян отметил, что Баку и Ереван провели обсуждения, достигнуты предварительные договоренности о том, какие товары могут экспортироваться из Армении и Азербайджана.

"Что касается торговли, как вы знаете, мы уже начали импортировать бензин из Азербайджана. Кроме того, обе страны обменялись списками товаров, которые могут стать частью двусторонней торговли. Проведены обсуждения и есть предварительные договоренности относительно того, какие товары могут экспортироваться из Армении и Азербайджана. Мы надеемся, что после завершения этого процесса будет сделано официальное заявление", - подчеркнул он.

Замглавы МИД добавил, что Армения и Азербайджан уже находятся в состоянии мира. "Что касается подписания мирного соглашения, то, как вам известно, документ парафирован, и вместе с азербайджанскими коллегами мы будем работать над его подписанием и окончательной ратификацией", - отметил он.

Костанян добавил, что Армения и Азербайджан взяли на себя политическое обязательство открыть коммуникации в регионе на взаимной основе. "Мы сейчас работаем в этом направлении", - сказал он.

Говоря о парламентских выборах, которые пройдут в июне, Костанян отметил, что это, по сути, первые выборы в Армении, которые пройдут в условиях мира. "И я считаю, что народ Армении полностью поддерживает повестку мира", - сказал он.

Отвечая на вопрос о причинах неучастия премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Анталийском дипломатическом форуме, Костанян объяснил это внутриполитической ситуацией в стране.