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Армения и США подписали рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве вокруг TRIPP

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Армения и США подписали рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве вокруг проекта "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания" (Trump Route for International Peace and Prosperity, TRIPP) на армянской территории, сообщает сайт армянского МИД.

На сайте опубликовано видео, на котором министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян подписывает документ.

"Я только что подписал рамочное соглашение о проекте TRIPP. Госсекретарь США Марко Рубио также подписал соглашение и отправил документ в Армению. Таким образом, соглашение готово к ратификации", - сказал министр.

26 мая в Ереване Мирзоян и Рубио парафировали рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве вокруг проекта TRIPP.

В августе 2025 года премьер Армении Никол Пашинян, президенты США и Азербайджана Дональд Трамп и Ильхам Алиев подписали декларацию, в которой отмечалось, что Ереван будет работать с Вашингтоном и третьими сторонами над формированием рамок проекта "Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания" (Trump Route for International Peace and Prosperity, TRIPP) на армянской территории. В рамках проекта предполагается строительство автомобильной, железнодорожной и нефтегазовой инфраструктуры. TRIPP свяжет основную территорию Азербайджана с Нахичеванской автономной республикой через территорию Армении по дороге протяженностью 42 км, и далее - с Турцией.

В мае представители американской инженерно-консультационной компании AECOM начали в Армении работы по обследованию участка под реализацию TRIPP. Команда AECOM прибыла в Ереван от имени Фонда глобального партнёрства в области инфраструктуры и инвестиций Госдепартамента США.

Арарат Мирзоян Армения Азербайджан МИД Марко Рубио США
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