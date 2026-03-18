ЕК на фоне войны с Ираном призвала избегать барьеров для нероссийского газа

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Еврокомиссия обозначила, что на фоне конфликта на Ближнем Востоке крайне важно избегать любых ненужных барьеров для импорта нероссийского газа в ЕС.

Как говорится в сообщении ЕК, в этом контексте Комиссия опубликовала обновленные рекомендации по реализации регламента REPowerEU Gas. В них уточняются некоторые процедурные детали, касающиеся предварительного разрешения на импорт нероссийского газа.

18 марта вступил в силу поэтапный запрет на импорт в Евросоюз российского газа, за рядом исключений - импорт по краткосрочным или долгосрочным договорам на поставку сжиженного природного газа (СПГ) и трубопроводного газа, заключенным или измененным после 17 июня 2025 года, становится запрещенным. С 25 апреля текущего года будет запрещен импорт российского СПГ по краткосрочным (до года) неизмененным контрактам, с 17 июня - импорт трубопроводного газа по краткосрочным неизмененным контрактам. С 2027 года вступает в силу полный запрет на импорт СПГ из России, с 30 сентября 2027 года - полный запрет на поставку трубопроводного газа.

При этом ЕК требует, чтобы поставщик газа в ЕС запрашивал заблаговременного разрешения - российские поставщики должны были запросить подтверждение за месяц, то есть, до 18 февраля, а производители из других стран - за 5 рабочих дней до вступления запрета в силу.

В связи с ближневосточным конфликтом и закрытием Ормузского пролива ЕК выдала ряд рекомендаций для сокращения барьеров поступления нероссийского газа в страны ЕС.

ЕК рекомендует ускорять процесс согласования, упростить подачу документов, а властям стран ЕС обмениваться информацией и взаимно признавать согласования (если, например, импортеру потребовалось изменить порт доставки из одной страны ЕС в другую).

В частности, предлагается не запрашивать разрешение на каждый груз, если он поставляется в рамках одного и того же контракта.

"В нынешней ситуации значительного дефицита поставок СПГ представляется целесообразным, чтобы уполномоченные органы использовали все возможности для ускорения процедуры выдачи разрешений и предоставляли разрешения особенно оперативно. В нынешней ситуации уполномоченные органы должны стремиться к выдаче разрешения на импорт СПГ из-за пределов России в течение 12-24 часов", - указала ЕК.

Регламент запрещает импорт в ЕС российского газа, который был сжижен в других странах. "Однако, учитывая необходимость максимально быстрого рассмотрения запросов на импорт СПГ в периоды серьезных перебоев в поставках, властям следует использовать альтернативную информацию, которая может быть доступна для подтверждения того, что газ не был добыт в России. Многие страны-экспортеры не имеют развитой инфраструктуры для импорта газа. Поскольку маловероятно, что газ из этих стран был добыт в России, обычно достаточно предоставления "стандартных" таможенных документов для подтверждения страны-производителя. Поэтому власти могут отказаться от предоставления дополнительных документов в такой ситуации", - говорится в обновленном документе.

Также ЕК дает послабления относительно наличия в партиях 5-процентного объема технического газа - для такого газа бывает сложно установить страну-производителя. Поэтому ЕК считает, что можно "проявить гибкость" в отношении объемов технического газа, если они составляют менее 5% от законтрактованных объемов и при условии, что отсутствует постоянная практика использования этих объемов для получения прибыли (то есть, продажи этих объемов - ИФ).

Кроме России Евросоюз закупает газ в США, Катаре, Норвегии, странах Северной Африки, СНГ (Азербайджане), а также СПГ, который в какое-то время не востребован другими покупателями, в частности, в Азии.

От получения предварительного разрешения освобождены Алжир, Нигерия, Норвегия, Катар, Великобритания и США.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что правительство с компаниями проработало поручение президента РФ Владимира Путина и "было принято решение, что часть объемов СПГ, который сегодня поставляется в Европу, будет перенаправлена на другие рынки, где с нашей страной выстраиваются конструктивные прагматичные отношения, имеется спрос и возможность заключать долгосрочные контракты".