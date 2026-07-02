Администрация Киргизии выступила против изъятия из алфавита буквы "э"

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Власти Киргизии не намерены менять алфавит по предложению отдельных ученых, написал в соцсети глава пресс-службы президента страны Дайырбек Орунбеков.

Ранее экспертная группа Национальной комиссии по госязыку вынесла на общественное обсуждение предложение заменить букву "э" на "е" в киргизском алфавите и оставить буквы "э", "ц", "щ", "ъ", "ь", "ю", "ё", "я" только в иностранных словах.

"Государство не принимало решения и не выступало с инициативой об изменении киргизского алфавита. Киргизский алфавит по-прежнему состоит из 36 букв и остается неизменным", - отметил Орунбеков.

Предложение, вынесенное на общественное обсуждение, он назвал личным.

"Тем, кто выдвигает подобные предложения, следует помнить о своей ответственности: необходимо тщательно взвесить целесообразность, возможные последствия и общественный интерес, прежде чем инициировать меры, способные вызвать в обществе необоснованные споры и недовольство", - посоветовал он.