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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:55

В Киргизии разрабатывают варианты перевода киргизского языка на латиницу

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Глава комиссии по государственному языку Киргизии Каныбек Осмоналиев заявил о готовности к переводу киргизского языка с кириллицы на латиницу, если будет принято такое решение.

"Если будет принято политическое решение, мы готовы, разрабатываются несколько вариантов", - сказал он и напомнил, что попытки перейти на латиницу в Киргизии предпринимались с 1993 года.

Ранее на этом заседании парламента депутаты Эмиль Токтошев и Камила Талиева предложили перевести киргизский язык с кириллицы на латиницу.

"Наши исконно киргизские слова на кириллице пишутся неправильно. Для сохранения киргизского языка требуется реальная и решительная реформа", - заявил Токтошев, обращаясь к Осмоналиеву.

Другой депутат Талиева поддержала коллегу и также предложила перейти на латиницу.

Эмиль Токтошев представляет оппозиционную фракцию "Бутун Кыргызстан" (Единый Кыргызстан), Камила Талиева - провластную фракцию "Ата-Журт Кыргызстан" (Родина Кыргызстан).

В соответствии с Конституцией Киргизии, русский язык имеет статус официального. На территории республики используется письменность, основанная на кириллице.

Киргизия Каныбек Осмоналиев Эмиль Токтошев Камила Талиева
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