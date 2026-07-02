В Иране усиливают меры безопасности в преддверии похорон Али Хаменеи

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - В Иране вводят повышенные меры безопасности в преддверии похорон бывшего верховного лидера страны Али Хаменеи, сообщают ближневосточные СМИ.

В вооруженных силах Ирана заявили, что привели личный состав в состояние максимальной боеготовности, в особенности, в приграничных районах.

На время проведения траурных церемоний будут введены ограничения на полеты над Тегераном. Также в городе будет действовать периметр безопасности вокруг комплекса Мосалла, где будет находиться тело Али Хаменеи.

Массовая церемония прощания и похорон бывшего верховного лидера Ирана начнется в субботу 4 июля и продлится несколько дней. Ожидается, что в ней примут участие до 20 млн человек. Как сообщало Press TV, Али Хаменеи похоронят 9 июля в его родном городе Мешхеде в мавзолее Имама Резы.

3 июля в Тегеране планируется отдельная памятная церемония, в которой примут участие представители зарубежных стран.

28 февраля США и Израиль нанесли удары по Ирану, в результате которых Хаменеи погиб.