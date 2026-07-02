Поиск

В Иране усиливают меры безопасности в преддверии похорон Али Хаменеи

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - В Иране вводят повышенные меры безопасности в преддверии похорон бывшего верховного лидера страны Али Хаменеи, сообщают ближневосточные СМИ.

В вооруженных силах Ирана заявили, что привели личный состав в состояние максимальной боеготовности, в особенности, в приграничных районах.

На время проведения траурных церемоний будут введены ограничения на полеты над Тегераном. Также в городе будет действовать периметр безопасности вокруг комплекса Мосалла, где будет находиться тело Али Хаменеи.

Массовая церемония прощания и похорон бывшего верховного лидера Ирана начнется в субботу 4 июля и продлится несколько дней. Ожидается, что в ней примут участие до 20 млн человек. Как сообщало Press TV, Али Хаменеи похоронят 9 июля в его родном городе Мешхеде в мавзолее Имама Резы.

3 июля в Тегеране планируется отдельная памятная церемония, в которой примут участие представители зарубежных стран.

28 февраля США и Израиль нанесли удары по Ирану, в результате которых Хаменеи погиб.

Али Хаменеи Иран Тегеран Мосалла Имам Реза Мешхед
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Каллас предложит новые санкции против связанных с российским ВПК компаний

В ДР Конго число жертв последней вспышки Эболы выросло до 438

 В ДР Конго число жертв последней вспышки Эболы выросло до 438

Азербайджан изучает возможности участия своих военных в операциях ООН и НАТО

Пашинян заявил, что Армения не стремится к кризису в отношениях с Россией

 Пашинян заявил, что Армения не стремится к кризису в отношениях с Россией

В Грузии НПЗ в порту Кулеви откажется от российской нефти с августа-сентября

Активная область на Солнце выросла до второго по величине размера за десятилетие

Нетаньяху выразил намерение отказаться от американской финпомощи

 Нетаньяху выразил намерение отказаться от американской финпомощи

В Польше поднимали авиацию НАТО на фоне воздушной тревоги на Украине

Brent подешевела до $70,87 за баррель

 Brent подешевела до $70,87 за баррель

Что случилось этой ночью: четверг, 2 июля
Хроники событий
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2910 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10236 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 443 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов