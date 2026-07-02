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Иран предостерег США и Израиль от провокаций во время похорон аятоллы Хаменеи

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Иранские военные предупредили США и Израиль, что провокационные действия с их стороны во время церемонии похорон бывшего верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи могут привести к жестким ответным мерам, сообщает в четверг агентство Tasnim.

"Мы предупреждаем врагов Ирана, особенно США, сионистский режим и их региональных и не региональных сообщников, чтобы они избегали просчетов и думали о суровых последствиях (...) на любую угрозу или акт агрессии на территории нашей любимой страны (будет дан ответ - ИФ)", - говорится в заявлении командующего штаба иранских ВС "Хатам аль-Анбия" генерал-майора Али Абдоллахи.

Он заявил, что иранские военные готовы защищать независимость, суверенитет и территориальную целостность страны.

Абдоллахи призвал иранский народ продемонстрировать единство, посетив грядущие церемонии прощания.

28 февраля США и Израиль нанесли удары по Ирану, в результате которых погиб Али Хаменеи. Массовая церемония прощания и похорон бывшего верховного лидера Ирана начнется в субботу и продлится несколько дней.

Израиль Иран США Али Хаменеи
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