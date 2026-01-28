Поиск

В Израиле остановили часы, отсчитывавшие время с начала кризиса с заложниками

Люди собираются на Площади заложников в Тель-Авиве, 27 января 2026 г.
Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Секундомер на Площади заложников в Тель-Авиве, установленный после нападения ХАМАС 7 октября 2023 г., был остановлен спустя 843 дня, сообщает NBC News.

Это произошло после того, как израильские военные обнаружили тело Рана Гвили - последнего из удерживаемых в Газе заложников.

Церемония, на которой были официально остановлены часы, отсчитывавшие каждую секунду с момента похищения 251 израильтянина боевиками ХАМАС, прошла в Тель-Авиве во вторник вечером. Мероприятие собрало сотни людей, включая родственников бывших заложников, активистов и представителей СМИ.

Секундомер был отключен на следующий день после того, как израильские военные обнаружили тело майора-сержанта Гвили, который погиб 7 октября 2023 г. в ходе нападения ХАМАС на Израиль. Президент Израиля Ицхак Герцог подтвердил, что в секторе Газа не осталось израильских пленников. "Сегодня вечером вся страна вздохнула с огромным облегчением", - отметил он.

В ночь на 9 октября 2025 г. президент США Дональд Трамп заявил, что власти Израиля и ХАМАС согласились на первую фазу предложенного США плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. Освобождение израильских заложников в обмен на палестинских заключенных и частичный вывод израильских военных стали первым этапом этого плана.

В ноябре СБ ООН принял резолюцию в поддержку американского плана и продвижения его второй фазы, которая предусматривает разоружение ХАМАС и вывод израильских войск из сектора Газа.

14 января 2026 г. спецпосланник американского президента Дональда Трампа Стив Уиткофф объявил о начале второй фазы урегулирования в Газе.

Хроника 07 октября 2023 года – 28 января 2026 года Обострение палестино-израильского конфликта
Тель-Авив ХАМАС Газа Ран Гвили
