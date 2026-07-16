Ереван и Вашингтон обсуждают поставки армянской сельхозпродукции в США

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Посол Армении в Вашингтоне Нарек Мкртчян и глава службы внешней сельскохозяйственной деятельности США Дэниэл Уитли обсудили возможности экспорта армянской сельскохозяйственной продукции в США, сообщило армянское посольство в США.

"На встрече обсуждались возможности расширения сотрудничества между Арменией и США в области сельского хозяйства. Рассмотрены возможности экспорта армянской сельскохозяйственной продукции на рынок США с учетом процедур выхода на рынок, действующих правил, а также предпосылок для продвижения экспорта", - сообщила дипмиссия.

Кроме того, правительство Армении 16 июля установило требования к рыбоводческим хозяйствам, производителям рыбной продукции и природоохранным организациям по регистрации в Европейской системе контроля и экспертной оценки торговли (TRACES).

Ранее Армения получила право экспортировать продукцию аквакультуры, чешуйчатую рыбу и продукты из нее в страны Евросоюза, и для экспорта предприятия должны быть зарегистрированы в системе TRACES.

Россельхознадзор с 22 мая ввел запрет на поставки из Армении цветов, с 30 мая - временные ограничения на ввоз свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники из республики, со 2 июня - плодов косточковых культур (вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов) и свежего винограда, с 3 июня - семечковых культур, баклажанов, картофеля и сухофруктов. Кроме того, по сообщению ведомства, Армении со 2 июня необходимо приостановить сертификацию живой рыбы и рыбопродукции, предназначенной к экспорту в Россию.

Активное сближение Еревана с Евросоюзом и обсуждение вопроса о возможном вступлении Армении в будущем в состав ЕС вызвало негативную реакцию Москвы. Никто не пытается исключить Армению из ЕАЭС, но Ереван должен определиться с выбором: Евразийский экономический союз или ЕС, и чем скорее, тем лучше, заявлял вице-премьер Алексей Оверчук. При этом, если Армения примет решение войти в ЕС, какие-то преференции у Еревана, по словам Оверчука, будут потеряны, возникнут таможенные пошлины, изменятся и цены на газ.

Премьер Армении Никол Пашинян, комментируя ситуацию, отмечал, что Армения не ставит перед собой задачи по выходу из ЕАЭС и пока не готова быть членом Евросоюза. Целью страны, по его мнению, является реформа и адаптация к стандартам ЕС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе визита в Ереван в начале июля пообещала Еревану помощь, в случае повышения Россией цен на поставляемый в республику природный газ. Кроме того, Евросоюз, по ее словам, намерен ввести для Армении автономные торговые меры, которые позволят освободить от пошлин около 80% армянского экспорта.