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СМИ сообщили, что продолжение переговоров США и Ирана запланировано на 11 июля

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Переговоры между США и Ираном могут быть продолжены в Пакистане 11 июля, сообщает в субботу телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

"Американо-иранские переговоры пройдут в Пакистане 11 июля", - говорится в сообщении.

По данным телеканала, на этих переговорах будут обсуждаться темы санкций, замороженных активов Ирана, а также ядерный вопрос.

На этой неделе катарские и пакистанские посредники провели отдельные встречи с представителями США и Ирана; стороны договорились продолжить обсуждения после похорон бывшего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, погибшего в результате американских и израильских ударов в конце февраля.

Траурные церемонии в память о Хаменеи проходят в Иране и в Ираке с 3 по 9 июля.

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Иран США Пакистан
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