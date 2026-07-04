СМИ сообщили, что продолжение переговоров США и Ирана запланировано на 11 июля

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Переговоры между США и Ираном могут быть продолжены в Пакистане 11 июля, сообщает в субботу телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

"Американо-иранские переговоры пройдут в Пакистане 11 июля", - говорится в сообщении.

По данным телеканала, на этих переговорах будут обсуждаться темы санкций, замороженных активов Ирана, а также ядерный вопрос.

На этой неделе катарские и пакистанские посредники провели отдельные встречи с представителями США и Ирана; стороны договорились продолжить обсуждения после похорон бывшего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, погибшего в результате американских и израильских ударов в конце февраля.

Траурные церемонии в память о Хаменеи проходят в Иране и в Ираке с 3 по 9 июля.