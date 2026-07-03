Реконструированная при поддержке регионов России набережная открыта в Сухуме

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - В Сухуме в пятницу торжественно открыли реконструированную при поддержке российских регионов набережную Диоскуров.

Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко отметил, что обновленная набережная важна и для туризма, и для экономики республики. "Повышение привлекательности столичной набережной - это серьезный вклад в экономическое развитие, а это значит создание рабочих мест, рост доходов бюджета и увеличение социальных расходов. Это важнейшая точка роста для всей страны", - сказал он.

Он рассказал, что с детства считает "сухумскую набережную одной из самых красивых на Черноморском побережье".

Кириенко выразил благодарность руководителям Татарстана, Башкортостана и Нижегородской области за их вклад в обновление набережной столицы Абхазии.

Он также отметил научное значение археологических раскопок, которые стали следствием реконструкции набережной в районе Сухумской крепости.

"На самом деле археологи проделали огромную работу. С каждым их шагом мы все глубже понимаем, насколько древней является культура Абхазии и какое колоссальное количество исторических событий и целых эпох хранит эта земля. Мне кажется, это крайне важно для понимания гражданами Абхазии своей собственной истории. Это также рождает глубокое уважение со стороны туристов, которые будут гордиться не только сегодняшним обликом республики, но и понимать, к какому великому наследию они прикасаются", - сказал он.

В свою очередь президент Абхазии Бадра Гунба заявил, что "обновлённая набережная Диоскуров стала одним из самых масштабных проектов благоустройства столицы за последние годы".

"Главная задача заключалась в том, чтобы сохранить атмосферу исторической набережной и одновременно создать современную, комфортную и долговечную городскую среду. При реконструкции были сохранены исторический облик территории, зелёные насаждения и узнаваемая атмосфера города. Набережная получила новые прогулочные зоны, обновлённое освещение, инженерные коммуникации, места для отдыха, а также пространства для культурных и общественных мероприятий", - отметил он.

Гунба выразил особую благодарность регионам России - Татарстану, Башкортостану и Нижнему Новгороду за участие в реализации этого проекта.

