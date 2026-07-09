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Глава Минобороны Израиля заявил о готовности возобновить операцию против Ирана

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Израильские военные готовы, если это потребуется, возобновить кампанию по нанесению ударов по Ирану, чтобы ликвидировать угрозы, заявил в четверг израильский министр обороны Исраэль Кац.

"Армия обороны Израиля готова на случай возобновления кампании в Иране", - приводит The Times of Israel слова Каца.

"Если нужно продолжить удары, то мы продолжим и еще с большей силой ударим", - добавил министр.

Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп, говоря о перемирии между Вашингтоном и Тегераном, сказал: "Думаю, оно закончилось. На мой взгляд, это просто пустая трата времени".

В предыдущие две ночи США возобновили удары по Ирану. В ответ иранские вооруженные силы атаковали объекты на территории Катара, Кувейта, Бахрейна и Иордании.

Хроника 28 февраля – 09 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Израиль Иран Исраэль Кац США
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