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СП с участием BAE Systems и Leonardo получило контракт на разработку истребителя за $6,1 млрд

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Британо-итало-японская Edgewing получила 18-месячный контракт на 4,6 млрд фунтов стерлингов ($6,1 млрд) в рамках совместной программы этих стран по разработке истребителя нового поколения, говорится в сообщении компании.

Контракт в рамках Global Combat Air Programme (GCAP) позволит завершить продвинутую стадию разработки и оценки концепции истребителя и перейти к детальному проектированию и конструированию.

Это второй международный контракт, выданный Edgewing в рамках программы. Первый на 686 млн фунтов она получила в апреле.

Edgewing - совместное предприятие британской BAE Systems, итальянской Leonardo и японской JAIEC.

GCAP запущена в 2022 году с целью создания инновационного стелс-истребителя с самыми современными технологиями. Проект планируется завершить к 2035 году.

BAE Systems Leonardo
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