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Источники FT предупредили о возможном ударе Ирана по объектам США в Европе при новой эскалации

Источники FT предупредили о возможном ударе Ирана по объектам США в Европе при новой эскалации
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Иран рассматривает возможность нанесения ударов по американским целям в Европе в случае осложнения ситуации с США после истечения срока действия меморандума о взаимопонимании, пишет в среду британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на собственные источники.

Собеседники издания, в частности, сообщили, что иранские силы оценивали возможность нанесения ударов по американским объектам в странах Юго-Восточной Европы, таких как Болгария, которая в июле одобрила использование авиабазы "Безмер" для дозаправки американских самолетов.

Кроме того, отметили они, в число потенциальных целей для ответных ударов Ирана в случае возобновления боевых действий США входит и Кипр.

Ранее в командовании Корпуса стражей Исламской революции заявляли, что законной целью будет считаться любая база, используемая для нападения на иранскую территорию, а также предупреждали, что в случае любого нового полномасштабного конфликта Иран выйдет за рамки прежней стратегии нападений на американские военные, энергетические объекты и другую инфраструктуру на Ближнем Востоке и будет нацелен на более отдаленные цели, отмечает FT.

Источники издания также сообщили, что иранские силы в случае эскалации отдельно рассматривали возможность нанесения ударов по подводным оптоволоконным кабелям в Ормузском проливе.

При этом Иран уже продемонстрировал готовность наносить удары по отдаленным целям: в феврале спустя нескольких недель после начала войны между США и Израиля с Ираном Вашингтон обвинил Тегеран в запуске нескольких ракет - ни одна из которых не достигла цели - по американо-британской военной базе на острове Диего-Гарсиа в Индийском океане, расположенной примерно в 4 тыс. км от Ирана, а в марте власти Турции заявили, что системы ПВО НАТО перехватили несколько баллистических ракет, запущенных из Ирана. Тогда же беспилотник нанес удар по британской авиабазе "Акротири" на Кипре. Однако западные официальные лица тогда высказали предположение, что запуск произвели региональные союзники Ирана, а не сам Тегеран.

Срок действия меморандума о взаимопонимании, призванного способствовать прекращению боевых действий между США и Ираном, истек в понедельник, однако, не наблюдается признаков того, что какая-либо из сторон готова продлить соглашение.

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