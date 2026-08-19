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В США предупредили о риске военного конфликта Израиля и Турции

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Посол США в Турции, спецпредставитель США по Сирии и Ираку Том Баррак заявил Jerusalem Post, что недавние удары Израиля по сирийской авиабазе "Абу-ад-Духур", расположенной неподалеку от границы с Турцией, могли привести к прямому военному столкновению с участием Израиля, Сирии и Турции.

"Турецкие военные не знали, что целью израильских самолетов была эта сирийская база и что они направлялись именно к ней. Таким образом, в Турции могли посчитать, что атаке подвергается их страна, и решить поднять в воздух собственные истребители (...). Существовал реальный риск стремительной эскалации и возникновения прямой военной конфронтации между Израилем, Турцией и Сирией", - сказал он.

По его словам, сейчас США ведут переговоры со сторонами конфликта с целью создания механизма предотвращения военных инцидентов между странами.

В ночь на 18 августа Израиль нанес удары по военной базе "Абу-ад-Духур"в сирийской провинции Идлиб, расположенной приблизительно в 70 км от границы с Турцией. Канцелярия премьер-министра Израиля в соцсети X заявила, что Сирия оказалась на грани нарушения договоренностей c Израилем о статус-кво в сфере безопасности, разрешив размещение военных Турции на этом сирийском объекте.

В МИД Турции осудили действия Израиля и обвинили его в нарушении территориальной целостности Сирии, а в МИД Сирии удары назвали "неоправданным актом агрессии" и "опасной эскалацией, угрожающей стабильности и безопасности региона".

Израиль Идлиб США Сирия Абу-ад-Духур Том Баррак
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