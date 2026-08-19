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Тегеран объявил персонами нон грата двух сотрудников французского посольства

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Двое французских дипломатов объявлены персонами нон грата в Иране, сообщает во вторник агентство ИРНА со ссылкой на иранский МИД.

"Министерство иностранных дел выступило с этим заявлением поздно вечером в понедельник, через пару дней после того, как иранское министерство разведки сообщило, что в июле эти два французских дипломата участвовали в тайной встрече в Тегеране с подозреваемыми по крупному делу, связанному с иностранным вмешательством", - пишет ИРНА.

В иранском внешнеполитическом ведомстве заявили, что такие действия французских дипломатов нарушают международное право, в частности Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года.

Меры предприняты в отношении французских дипломатов в связи с тем, что французские власти не предприняли никаких действий для того, чтобы эти дипломаты прекратили подобные действия после того, как их незаконная деятельность была раскрыта.

Иран Франция
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Тегеран объявил персонами нон грата двух сотрудников французского посольства

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