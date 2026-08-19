Сестра Ким Чен Ына заявила, что не в курсе контактов лидеров КНДР и США

Сестра Ким Чен Ына Ким Ё Чжон Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Заведующая отделом ЦК Трудовой партии Кореи и сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон в среду заявила, что не располагает информацией о том, действительно ли недавно состоялись контакты ее брата Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа, сообщают азиатские СМИ.

"Что касается недавних сообщений из Вашингтона о контактах между лидерами Северной Кореи и США, то я совершенно не в курсе этой информации", - сказала она.

На этой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что Ким Чен Ын отреагировал на его призывы о двусторонних контактах. Трамп отметил, что разговор прошел "очень положительно".

Других подробностей он не предоставил.

Ранее Трамп отдал распоряжение сократить масштаб совместных учений США и Южной Кореи Ulchi Freedom Shield (UFS), которые союзники проводят каждый год для подготовки к возможным столкновениям с Северной Кореей. По мнению американского лидера, учения оказались слишком дорогостоящими, причем "существенную их часть оплачивают именно США". Трамп добавил, что они также "направляют совершенно ненужный враждебный сигнал для КНДР".

Американский сенатор Джек Рид обвинил Трампа в том, что он пытается польстить Ким Чен Ыну.