В Ливане договоренность с Израилем назвали лишь началом работы, а не окончательным соглашением

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Рамочная договоренность с Израилем не является окончательным вариантом, а лишь основой для начала работы по урегулированию конфликта, заявил глава МИД Ливана Юсеф Раджи, передает в пятницу телеканал "Аль-Джазира".

"Подписанная с Израилем рамочная договоренность является не окончательным соглашением, а лишь основой для дальнейшей работы и завершения переговоров", - цитирует министра телеканал.

Раджи отметил, что Ливан "вступил в переговоры, потому что не имел выбора".

"В то время как "Хезболла" продолжает отрицать факты и масштаб цены, которую несут Ливан и ливанский народ, правительство решило открыть новую главу стабильности и процветания", - отметил министр.

По его словам, "сосредоточение оружия в руках государства - это не просто внешнее требование, а насущная необходимость Ливана для создания нормального, сильного и суверенного государства".

Ранее сообщалось, что Израиль и Ливан согласовали 26 июня рамочное соглашение, способное положить конец конфликту на ливанской территории.