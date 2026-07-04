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Президент Ливана заверяет, что не уступит территории Израилю

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Президент Ливана Жозеф Аун заверил в пятницу, что его договоренности с Израилем не нарушат ливанскую территориальную целостность.

По сообщению ближневосточных СМИ, в телеобращении он подчеркнул, что достигнутое соглашение "не легитимизирует продолжение израильской оккупации в Ливане".

"Наша общая цель: обеспечить вывод войск Израиля", - добавил Аун.

Отсутствие четких дат вывода войск Аун объяснил тем, что соглашение носит рамочный характер.

Так президент страны отреагировал на недавнюю критику соглашения рядом неправительственных организаций. В частности, они выражали мнение, что соглашение не гарантирует прекращение израильских ударов.

Израиль и Ливан подписали 26 июня в Вашингтоне рамочное соглашение при посредничестве США. Документ направлен на приостановку боевых действий. В нем отмечается, что израильские военные покинут созданную ими зону безопасности на юге Ливана после разоружения ливанского движения "Хезболла".

Конфликт в Ливане в последние месяцы происходил именно между Израилем и "Хезболлой". Ливанские военные в нем не участвовали. Лидеры "Хезболлы", со своей стороны, не выражали готовность выполнять требования, зафиксированные в соглашении Израиля и Ливана.

Израиль Ливан США Хезболла
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