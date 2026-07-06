В Тегеране исключили возможность мира в Ливане без участия Ирана

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Тегеран сыграл важную роль для обеспечения безопасности Ливана, заявил спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф. Об этом сообщает "Аль-Джазира".

"Мир в Ливане не устоит, если Иран не сыграет роль стабилизатора в регионе", - сказал Галибаф.

В Тегеране Галибаф во время траурных мероприятий в память о верховном лидере Ирана Али Хаменеи встретился с высокопоставленным представителем движения "Хезболла" Мухаммадом Фнеишем. Галибаф отметил, что Тегеран сделал Ливан центральным вопросом в переговорах, приведших к подписанию меморандума о взаимопонимании между Ираном и США.

"Мы делали особенный акцент на территориальной целостности и суверенитете Ливана", - подчеркнул спикер. Он Он также высоко оценил "борьбу "Хезболлы" против Израиля в поддержку Ирана во время войны между США и Израилем".