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Медведев сказал, что подписанный между США и Ираном документ создает основу для дальнейших переговоров

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Документ, подписанный между США и Ираном, не предполагает юридических обязательств, хотя является основой для дальнейшего диалога, но эти переговоры могут иметь и "иное развитие", заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Переговоры всегда лучше, чем их отсутствие, мы это понимаем, но они должны чем-то завершаться. В настоящий момент переговоры между Соединенными Штатами и Ираном закончились подписанием Меморандума о взаимопонимании, его цена понятна", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов по итогам визита в Иран.

Медведев продолжил: "Вот этот самый документ он никаких юридических обязательств не создает, но создает одно - создает основу для дальнейших переговоров".

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В этом Меморандуме перечислены разные аспекты, напомнил замглавы Совбеза РФ, в том числе по Ормузскому проливу, военная составляющая конфликта, вопросы, касающиеся ядерной программы Ирана.

"Теперь есть документ, и потек срок для того, чтобы выйти на некие окончательные договоренности. Скажу откровенно: думаю, этот процесс будет архисложным. Достигнуть договоренностей по ряду позиций, включая, например, выделение денег на восстановление Ирана, будет чрезвычайно трудно", - отметил он, добавив, что и далеко не все в США горят желанием снимать санкции с Ирана.

По словам Медведева, "копий еще будет сломано не мало". "Я могу лишь пожелать успехов таким переговорам, но вполне вероятно, что у этих переговоров может быть и иное развитие", - сказал он.

Замглавы Совбеза РФ подчеркнул, что посещал Иран по прямому поручению президента РФ Владимира Путина для участия в церемонии прощания с мученически погибшим в результате атак верховного руководителя Ирана Али Хаменеи.

"Никакого серьезного повода для американской атаки не было. Иными словами, такого рода агрессивные действия Соединенных Штатов Америки были абсолютно не спровоцированы, Иран ничем Соединенным Штатам Америки не угрожал, более того, находился в состоянии переговоров с американской делегацией и выхода на некие договоренности. И вот в этот момент было издано указание о нанесении ударов по Ирану", - сказал Медведев.

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