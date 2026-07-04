Поиск

Международно признанные власти Йемена обвинили Иран в нарушении суверенитета

Международно признанные власти Йемена обвинили Иран в нарушении суверенитета
Проирански настроенный боец на улицах столицы Йемена на акции в память Али Хаменеи. Архивное фото.
Фото: Mohammed Hamoud/Getty Images

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Признанный на международном уровне президентский совет Йемена, который пользуется поддержкой Саудовской Аравии, в субботу обвинил Иран в нарушении суверенитета страны и угрозах безопасности региону, сообщило официальное йеменское информационное агентство Saba.

По его данным, поводом стало нарушение воздушного эмбарго, когда Иран направил гражданский самолет в столицу Йемена Сану, которая занята повстанцами-хуситами. На этом самолете делегация хуситов отправилась в Тегеран для участия в траурных мероприятиях в память об аятолле Али Хаменеи.

"Это вопиющее нарушение суверенитета Йеменской республики и международного права и резолюций Совета Безопасности ООН", - цитирует Saba выдержку из коммюнике президентского совета.

Ранее в Саудовской Аравии заявили, что возглавляемая ею военная коалиция ответит всей мощью, если хуситы продолжат нарушать воздушное эмбарго, введенное в отношении страны, или реализуют их угрозы и ударят по территории королевства.

Военный представитель хуситов Яхья Сари ранее сообщил, что ВВС хуситов сопроводили иранский самолет в аэропорт Саны и выпустили ракеты по истребителям ВВС Саудовской Аравии, которые пытались препятствовать проникновению иранского самолета в воздушное пространство Йемена.

Йемен Иран Тегеран ООН
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Международно признанные власти Йемена обвинили Иран в нарушении суверенитета

 Международно признанные власти Йемена обвинили Иран в нарушении суверенитета

Медведев заявил, что стремящиеся к конфликту с Ираном страны должны помнить и о Баб-эль-Мандебском проливе

В Тегеране началась церемония народного прощания с аятоллой Али Хаменеи

 В Тегеране началась церемония народного прощания с аятоллой Али Хаменеи

Что случилось этой ночью: суббота, 4 июля

Франция разместила на Ближнем Востоке корабли для безопасности судоходства в Ормузском проливе

 Франция разместила на Ближнем Востоке корабли для безопасности судоходства в Ормузском проливе

Число жертв землетрясения в Венесуэле превысило 2,6 тыс

 Число жертв землетрясения в Венесуэле превысило 2,6 тыс

США отмечают 250-летие

 США отмечают 250-летие

Президент Ирана на встрече с Медведевым поблагодарил РФ за поддержку

 Президент Ирана на встрече с Медведевым поблагодарил РФ за поддержку

Что произошло за день: пятница, 3 июля

ЕАЭС перенес вступление в силу техрегламента на алкоголь на 1 января 2027 г.
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10311 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 444 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2917 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов