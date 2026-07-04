Международно признанные власти Йемена обвинили Иран в нарушении суверенитета

Проирански настроенный боец на улицах столицы Йемена на акции в память Али Хаменеи. Архивное фото. Фото: Mohammed Hamoud/Getty Images

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Признанный на международном уровне президентский совет Йемена, который пользуется поддержкой Саудовской Аравии, в субботу обвинил Иран в нарушении суверенитета страны и угрозах безопасности региону, сообщило официальное йеменское информационное агентство Saba.

По его данным, поводом стало нарушение воздушного эмбарго, когда Иран направил гражданский самолет в столицу Йемена Сану, которая занята повстанцами-хуситами. На этом самолете делегация хуситов отправилась в Тегеран для участия в траурных мероприятиях в память об аятолле Али Хаменеи.

"Это вопиющее нарушение суверенитета Йеменской республики и международного права и резолюций Совета Безопасности ООН", - цитирует Saba выдержку из коммюнике президентского совета.

Ранее в Саудовской Аравии заявили, что возглавляемая ею военная коалиция ответит всей мощью, если хуситы продолжат нарушать воздушное эмбарго, введенное в отношении страны, или реализуют их угрозы и ударят по территории королевства.

Военный представитель хуситов Яхья Сари ранее сообщил, что ВВС хуситов сопроводили иранский самолет в аэропорт Саны и выпустили ракеты по истребителям ВВС Саудовской Аравии, которые пытались препятствовать проникновению иранского самолета в воздушное пространство Йемена.