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Лула да Силва стал лидером в опросах в преддверии выборов президента в Бразилии

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Нынешний президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва снова лидирует в опросах общественного мнения, обойдя основного конкурента сенатора Флавиу Болсонару, сообщило в субботу агентство EFE со ссылкой на данные опроса, проведенного бразильской компанией AtlasIntel.

Согласно данным этой компании, если бы сейчас в Бразилии состоялся второй тур президентских выборов, Лула да Силва получил бы 48,8% голосов, в то время как сын экс-президента Жаира Болсонару - 42,3%. EFE напоминает, что в апреле их результаты были практически равны.

Президентские выборы в Бразилии назначены на 4 октября.

Бразилия Луис Инасиу Лула да Силва
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