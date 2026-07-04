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Почти 500 человек скончались в ДР Конго вследствие заражения вирусом Эбола

Почти 500 человек скончались в ДР Конго вследствие заражения вирусом Эбола
Фото: Daniel Buuma/Getty Images

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Число жертв вируса Эбола в Демократической республике Конго достигло 473, сообщает в субботу министерство здравоохранения страны.

Согласно данным ведомства, которые приводит агентство EFE, также в стр подтверждены 1,5 тыс. случаев заражения, 628 человек госпитализированы. Еще более 11,3 тыс. человек находятся под наблюдением. 213 человек выздоровели.

Вспышка эпидемии Эболы была официально объявлена 15 мая в конголезской провинции Итури, граничащей с Угандой и Южным Суданом. Затем она распространилась на восточные конголезские провинции Северное Киву и Южное Киву, а также на Уганду, где выявлено 20 подтвержденных случаев, два человека скончались.

Вспышка Эболы в Африке

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В Демократической Республике Конго число предполагаемых случаев заражения вирусом превысило тысячу. В стране зарегистрировано 246 летальных исходов, предположительно от Эболы.
ДР Конго Конго
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