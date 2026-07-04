КС Армении не стал отменять решение Центризбиркома по парламентским выборам

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Конституционный суд Армении оставил неизменным решение ЦИК по результатам выборов парламент.

"Конституционный суд решил оставить неизменным решение Центральной избирательной комиссии от 14 июня о результатах выборов в Национальное собрание Республики Армения 7 июня", - огласил в субботу решение глава КС Арман Диланян.

Семь политических сил, принявших участие в выборах в парламент Армении 7 июня, обратились в Конституционный суд с требованием аннулировать результаты голосования.

Конституционный суд начал рассмотрение исков с 26 июня. С заявлениями обратились оппозиционные блоки "Сильная Армения" и "Армения", оппозиционные партии "Процветающая Армения", "Крылья единства", "Демократия, закон, дисциплина", "Союз защитников демократии во имя республики" и "Новая сила".

Согласно опубликованным 14 июня окончательным результатам ЦИК, партия премьера Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" набрала на парламентских выборах 7 июня более 49,7% голосов. Этот результат позволит партии единолично сформировать новое правительство. Партия "Сильная Армения" главы ГК "Ташир" Самвела Карапетяна набрала около 23,3% голосов, блок "Армения" экс-президента Армении Роберта Кочаряна - более 9,9%.