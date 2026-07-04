Поиск

КС Армении не стал отменять решение Центризбиркома по парламентским выборам

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Конституционный суд Армении оставил неизменным решение ЦИК по результатам выборов парламент.

"Конституционный суд решил оставить неизменным решение Центральной избирательной комиссии от 14 июня о результатах выборов в Национальное собрание Республики Армения 7 июня", - огласил в субботу решение глава КС Арман Диланян.

Семь политических сил, принявших участие в выборах в парламент Армении 7 июня, обратились в Конституционный суд с требованием аннулировать результаты голосования.

Конституционный суд начал рассмотрение исков с 26 июня. С заявлениями обратились оппозиционные блоки "Сильная Армения" и "Армения", оппозиционные партии "Процветающая Армения", "Крылья единства", "Демократия, закон, дисциплина", "Союз защитников демократии во имя республики" и "Новая сила".

Согласно опубликованным 14 июня окончательным результатам ЦИК, партия премьера Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" набрала на парламентских выборах 7 июня более 49,7% голосов. Этот результат позволит партии единолично сформировать новое правительство. Партия "Сильная Армения" главы ГК "Ташир" Самвела Карапетяна набрала около 23,3% голосов, блок "Армения" экс-президента Армении Роберта Кочаряна - более 9,9%.

Армения
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

СМИ сообщили, что продолжение переговоров США и Ирана запланировано на 11 июля

КС Армении не стал отменять решение Центризбиркома по парламентским выборам

Почти 500 человек скончались в ДР Конго вследствие заражения вирусом Эбола

 Почти 500 человек скончались в ДР Конго вследствие заражения вирусом Эбола

Международно признанные власти Йемена обвинили Иран в нарушении суверенитета

 Международно признанные власти Йемена обвинили Иран в нарушении суверенитета

Медведев заявил, что стремящиеся к конфликту с Ираном страны должны помнить и о Баб-эль-Мандебском проливе

В Тегеране началась церемония народного прощания с аятоллой Али Хаменеи

 В Тегеране началась церемония народного прощания с аятоллой Али Хаменеи

Что случилось этой ночью: суббота, 4 июля

Франция разместила на Ближнем Востоке корабли для безопасности судоходства в Ормузском проливе

 Франция разместила на Ближнем Востоке корабли для безопасности судоходства в Ормузском проливе

Число жертв землетрясения в Венесуэле превысило 2,6 тыс

 Число жертв землетрясения в Венесуэле превысило 2,6 тыс

США отмечают 250-летие

 США отмечают 250-летие
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2918 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10318 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 444 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов