В Армении семь партий потребовали от КС признать результаты выборов недействительными

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - В Армении семь политических сил, принявших участие в выборах в парламент 7 июня, обратились в Конституционный суд с требованием аннулировать результаты голосования.

"С соответствующими заявлениями обратились блоки "Сильная Армения" и "Армения", партии "Процветающая Армения", "Крылья единства", "Демократия, закон, дисциплина", "Союз защитников демократии во имя республики", "Новая сила", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе КС.

По данным Центризбиркома, партия премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор" набрала на парламентских выборах 7 июня более 49,7% голосов. Этот результат позволит партии единолично сформировать новое правительство. Партия "Сильная Армения" набрала около 23,3% голосов, блок "Армения" - более 9,9%. "Процветающая Армения" не преодолела проходной барьер в 4%, набрав около 3,9%.

Накануне Пашинян исключил возможность проведения новых парламентских выборов в стране на фоне обвинений оппозиции о фальсификации избирательного процесса.