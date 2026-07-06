Оппозиция Армении решила не отказываться от мандатов по итогам парламентских выборов

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Оппозиционные блоки "Армения" и "Сильная Армения" экс-президента страны Роберта Кочаряна и главы ГК "Ташир" Самвела Карапетяна приняли решение взять депутатские мандаты, полученные по итогам парламентских выборов 7 июня.

"Мандат - это оружие, и добровольный отказ от него был бы безответственным по отношению к нашему государству и нашим избирателям. Парламентский статус - не удобство, а дополнительный инструмент, правовой и политический инструментарий и возможность для ежедневного сопротивления. Считаем, что в предстоящей тяжелой борьбе обязаны использовать все возможные средства для борьбы с антигосударственными программами властей", - заявили в блоке "Армения".

Со своей стороны представитель блока "Сильная Армения" Нарек Карапетян в видеообращении отметил, что "для серьезных изменений в Армении необходимы большое представительство оппозиции в парламенте, а также уличная борьба".

4 июля Конституционный суд Армении оставил неизменным решение ЦИК по результатам выборов парламент, состоявшимся 7 июня.

Согласно опубликованным 14 июня окончательным результатам выборов, партия премьера Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" набрала более 49,7% голосов. Этот результат позволит партии единолично сформировать новое правительство. Партия "Сильная Армения" главы ГК "Ташир" Самвела Карапетяна набрала около 23,3% голосов, блок "Армения" экс-президента Армении Роберта Кочаряна - более 9,9%.



