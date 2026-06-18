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Пашинян исключил проведение новых парламентских выборов в Армении

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян исключил возможность проведения новых парламентских выборов в стране на фоне обвинений оппозиции о фальсификации избирательного процесса.

"Конечно, нет. Мы не собираемся проводить новые выборы", - сказал Пашинян журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

По окончательным результатам ЦИК, партия Пашиняна "Гражданский договор" набрала на выборах 7 июня более 49,7% голосов. Этот результат позволит партии единолично сформировать новое правительство. Партия "Сильная Армения" главы ГК "Ташир" Карапетяна набрала около 23,3% голосов, блок "Армения" экс-президента Кочаряна - более 9,9%. "Процветающая Армения" бизнесмена Гагика Царукяна не преодолела проходной барьер в 4%, набрав около 3,9%.

Ранее Пашинян заявил, что прошедшие в парламент в результате выборов 7 июня оппозиционные силы попали туда незаконно и должны быть лишены возможности политической деятельности. Он заявил, что предстоящей повесткой возглавляемой им партии станет лишение имущества глав трех оппозиционных сил - главы ГК "Ташир" Самвела Карапетяна, экс-президента Армении Роберта Кочаряна и бизнесмена Гагика Царукяна. "Они должны голодать, чтобы у них и мысли не возникло раздавать предвыборные взятки. Это политическая повестка, и в этом смысле революция больше не может быть бархатной", - сказал Пашинян.

Антикоррупционный комитет Армении предложил министерству юстиции законодательно запретить участие в избирательных процессах политическим силам, обвиняемым в коррупционных сделках на выборах.

Гражданский договор Никол Пашинян Армения ЦИК
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