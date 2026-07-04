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Трампу понравилось, как проходит празднование 250-летия США

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - В Вашингтоне, несмотря на жару, собралось очень много людей, чтобы отпраздновать 250-летие независимости США, заявил в субботу американский президент Дональд Трамп.

"Несмотря на жару, которая оказалась не такой страшной, как ожидалось, в Вашингтоне собралось множество людей. Это потрясающе", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Американский лидер подчеркнул, что ему очень понравилось праздничное аэрошоу. Американский лидер также напомнил, что через несколько часов выступит с речью в центре американской столицы.

Дональд Трамп США независимость
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