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Что случилось этой ночью: среда, 19 августа

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В ночь на среду на подлете к Москве было сбито 25 беспилотников. Ограничения вводили в столичных аэропортах Внуково, Домодедово, шереметьево и Жуковский.

- Президент США Дональд Трамп ищет возможность встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном во время поездки в Азию осенью, сообщает The Wall Street Journal. По словам собеседников газеты, Трамп в частном порядке обсуждал возможность личной встречи с Ким Чен Ыном в ноябре во время саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне, однако официальная подготовка еще не началась.

- Половина добываемой в Венесуэле нефти поступает в США. "За последние пару месяцев мы наблюдаем, как более 500 тыс. баррелей, то есть примерно половина добываемой в Венесуэле нефти, поступает в США на нефтеперерабатывающие заводы, построенные специально для переработки этой нефти", - заявил замминистра энергетики США Кайл Хауствайт

- Военное руководство Южной Кореи и США приняло решение прекратить учения Ulchi Freedom Shield в эту пятницу на неделю раньше запланированного срока, сообщает "Рёнхап".

- КНДР продолжает осуждать учения США и Южной Кореи, сообщает ЦТАК. В Пхеньяне отмечают, что "из-за таких безумных учений и без того напряженная ситуация на Корейском полуострове опять подходит к "грани" войны". Ранее Трамп распорядился сократить масштаб учений.

- Трамп приостановил введение пошлин в 50% в отношении Канады. Американский президент объяснил это тем, что Канада и США заканчивают работу над документами по сделке.

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