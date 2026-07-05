КНДР испытала вооружения нового эсминца «Кан Геон»

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Северная Корея провела испытание боевой системы эсминца "Кан Геон", в частности была запущена стратегическая крылатая ракета, сообщает ЦТАК.

"В соответствии с планом испытаний по оценке характеристик боевой системы эсминца "Кан Геон" 3 июля был проведен испытательный запуск стратегической крылатой ракеты и испытания основных систем вооружения, включая корабельные орудия, автоматические пулеметы и средства радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении информагентства.