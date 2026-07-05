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Трамп назвал большим успехом операции против Венесуэлы и Ирана

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Американские военные операции против Венесуэлы и Ирана стали невероятным успехом, заявил в воскресенье президент США Дональд Трамп.

"У нас был потрясающий успех в Венесуэле, а также в Иране, где мы полностью уничтожили иранскую армию", - сказал он в ходе выступления в Вашингтоне по случаю 250-летия США.

Трамп также в очередной раз заявил, что благодаря его усилиям США вернули себе лидерские позиции в освоении космоса. "Мы намного опередили Китай и Россию, хотя раньше уступали им", - сказал американский президент, говоря о космосе.

США Дональд Трамп Венесуэла Иран
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