Трамп назвал большим успехом операции против Венесуэлы и Ирана

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Американские военные операции против Венесуэлы и Ирана стали невероятным успехом, заявил в воскресенье президент США Дональд Трамп.

"У нас был потрясающий успех в Венесуэле, а также в Иране, где мы полностью уничтожили иранскую армию", - сказал он в ходе выступления в Вашингтоне по случаю 250-летия США.

Трамп также в очередной раз заявил, что благодаря его усилиям США вернули себе лидерские позиции в освоении космоса. "Мы намного опередили Китай и Россию, хотя раньше уступали им", - сказал американский президент, говоря о космосе.