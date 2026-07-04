Трамп заверил, что сохранил прекрасные отношения с Нетаньяху

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что сохранил отличные отношения с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.

"Мы с ним очень хорошо ладим", - сказал Трамп в интервью Axios.

При этом, американский лидер подчеркнул, что Нетаньяху не оспаривает главенствующую роль США в международных вопросах. "Он понимает, кто из нас тут босс", - подчеркнул Трамп.

По его словам, Нетаньяху попросил провести с ним встречу, и она может состояться после саммита НАТО, который пройдет на следующей неделе.

Ранее этим летом многие СМИ сообщали, что отношения Трампа с Нетаньяху испортились, в частности, из-за разногласий по Ирану и Ливану.