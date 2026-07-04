Поиск

Трамп заверил, что сохранил прекрасные отношения с Нетаньяху

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что сохранил отличные отношения с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.

"Мы с ним очень хорошо ладим", - сказал Трамп в интервью Axios.

При этом, американский лидер подчеркнул, что Нетаньяху не оспаривает главенствующую роль США в международных вопросах. "Он понимает, кто из нас тут босс", - подчеркнул Трамп.

По его словам, Нетаньяху попросил провести с ним встречу, и она может состояться после саммита НАТО, который пройдет на следующей неделе.

Ранее этим летом многие СМИ сообщали, что отношения Трампа с Нетаньяху испортились, в частности, из-за разногласий по Ирану и Ливану.

США Дональд Трамп Израиль Биньямин Нетаньяху
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Российский центр науки и культуры в Молдавии прекратил работу

 Российский центр науки и культуры в Молдавии прекратил работу

СМИ сообщили, что продолжение переговоров США и Ирана запланировано на 11 июля

КС Армении не стал отменять решение Центризбиркома по парламентским выборам

Почти 500 человек скончались в ДР Конго вследствие заражения вирусом Эбола

 Почти 500 человек скончались в ДР Конго вследствие заражения вирусом Эбола

Международно признанные власти Йемена обвинили Иран в нарушении суверенитета

 Международно признанные власти Йемена обвинили Иран в нарушении суверенитета

Медведев заявил, что стремящиеся к конфликту с Ираном страны должны помнить и о Баб-эль-Мандебском проливе

В Тегеране началась церемония народного прощания с аятоллой Али Хаменеи

 В Тегеране началась церемония народного прощания с аятоллой Али Хаменеи

Что случилось этой ночью: суббота, 4 июля

Франция разместила на Ближнем Востоке корабли для безопасности судоходства в Ормузском проливе

 Франция разместила на Ближнем Востоке корабли для безопасности судоходства в Ормузском проливе

Число жертв землетрясения в Венесуэле превысило 2,6 тыс

 Число жертв землетрясения в Венесуэле превысило 2,6 тыс
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10320 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2918 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 444 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов