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Восстановлено железнодорожное сообщение между Россией и Абхазией

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - В Абхазии восстановили железнодорожное сообщение, прерванное из-за повреждения контактной сети в результате шквалистого ветра.

"Ремонтные бригады АЖД завершили работы на поврежденном участке. Движение поездов возобновлено в полном объеме", - говорится в сообщении пресс-службы Абхазской железной дороги.

Отмечается, что во время проведения восстановительных работ АЖД организовало бесплатную перевозку пассажиров автотранспортом в города республики. До мест назначения были доставлены более тысячи человек.

Движение поездов между Россией и Абхазией было временно прекращено из-за падения нескольких деревьев на железнодорожные пути и повреждения опор контактной сети у платформы Псоу близ российско-абхазской границы после шквалистого ветра в воскресенье утром.

Абхазия Абхазская железная дорога
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