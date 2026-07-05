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Китайская ракета вывела на орбиту группу интернет-спутников "Цяньфань"

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Ракета-носитель"Чанчжэн-8А" ("Великий поход-8А") в воскресенье успешно вывела на орбиту группу из 20 интернет-спутников для пополнения орбитальной группировки SpaceSail Constellation ("Цяньфань"), сообщил телеканал CCTV.

Запуск ракеты среднего класса был осуществлен с космодрома Вэньчан на острове Хайнань в 21:43 по пекинскому времени (в 16:43 по Москве).

Это уже 14-я партия аппаратов, которая вошла в состав орбитальной группировки Spacesail Constellation, предназначенной для предоставления услуг широкополосного интернет-соединения. Теперь на орбите находится уже 238 таких спутников.

Предполагается, что группировка, которой управляет госкомпания Shanghai Spacesail Technologies, в перспективе будет насчитывать 12 тыс. аппаратов.

Развертывание группировки началось в августе 2024 года. Спутники работают на низкой околоземной орбите в диапазонах Ku, Q и V и предназначены для передачи данных и связи.

Двухступенчатая китайская ракета-носитель "Чанчжэн-8А" способна выводить на геосинхронную переходную орбиту до 2,8 тонн полезной нагрузки, на солнечно-синхронную орбиту высотой 700 км - на низкую околоземную орбиту до 7,6 тонн .

Китай
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