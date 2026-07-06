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США прекратили поиски военного, пропавшего после крушения вертолета в Аравийском море

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Прекращены поиски пропавшего без вести члена экипажа вертолета MH-60S Seahawk, который 1 июля совершил аварийную посадку в Аравийском море, сообщил 5-й оперативный флот ВМС США.

По данным флота, поисково-спасательные работы длились более 102 часов и охватили территорию площадью более 36 тыс. кв. км.

Как ранее сообщалось, при аварийной посадке вертолета три члена экипажа получили ранения, один пропал без вести. Вертолет базировался на авианосце USS George H.W. Bush.

Согласно сообщению, никаких признаков того, что причиной крушения стали враждебные действия, не было. В настоящее время ведется расследование причин инцидента.

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