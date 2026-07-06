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Трамп на саммите НАТО встретится с президентами Украины и Сирии

После встречи с Зеленским он планирует поговорить с президентом России

Трамп на саммите НАТО встретится с президентами Украины и Сирии
Подсветка на башне Атакуле в Анкаре в преддверии 36-го саммита глав государств и правительств НАТО
Фото: Arman Onal/Anadolu via Getty Images

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в ходе поездки на саммит НАТО встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа, сообщают американские СМИ со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.

По его словам, Трамп примет участие в двусторонних встречах с двумя лидерами, за которыми последует пресс-конференция перед его отъездом в Вашингтон.

Высокопоставленный американский чиновник заявил, что встреча Трампа и Зеленского предназначена для того, чтобы они "поговорили о том, как мы можем положить конец войне".

"Президент (Трамп - ИФ) ощущает настоятельную необходимость попытаться положить этому конец", - отметил он.

Ожидается, что Трамп продолжит переговоры с президентом России Владимиром Путиным после встречи с Зеленским в Анкаре, сказал чиновник.

При этом официальные лица США не предоставили никаких подробностей о целях встречи Трампа с аш-Шараа.

Как сообщалось, ранее Трамп провел телефонный разговор с президентом России. В ходе него американский лидер подтвердил готовность содействовать поиску мирных решений и намерение его спецпредставителей продолжить переговорный процесс, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Президенты, естественно, затронули тему украинского урегулирования, в том числе с учетом предстоящего участия Трампа в саммите НАТО в Турции 7-8 июля. Американский президент вновь подтвердил готовность содействовать скорейшему прекращению боевых действий и поиску решений по преодолению кризиса", - сказал Ушаков.

Саммит НАТО пройдет 7-8 июля в Анкаре.

Дональд Трамп Украина НАТО Анкара Ахмед аш-Шараа Владимир Зеленский
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