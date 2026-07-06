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У главы оппозиционной "Процветающей Армении" проходят обыски

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Cотрудники Службы национальной безопасности Армении с утра проводят обыски в доме и на предприятиях главы оппозиционной партии "Процветающая Армения", бизнесмена Гагика Царукяна.

"Обыски проводятся в доме Царукяна, в предприятиях принадлежащего ему холдинга "Мульти Груп", в спортивно-оздоровительном комплексе "Мальти Велнесс"", - сообщили "Интерфаксу" в партии "Процветающая Армения".

Все подъезды к дому Царукяна перекрыты вооруженными людьми.

Пресс-секретарь Следственного комитета Армении Кима Авдалян заявила армянским СМИ, что следственные мероприятия проводятся в рамках уголовного дела, подробности будут предоставлены позже.

Ранее Генеральная прокуратура Армении возбудила уголовное дело против Царукяна, выезд из страны ему запрещен. Царукян обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян неоднократно заявлял, что Царукян, а также другие лидеры оппозиционных сил "должны сидеть в тюрьме", обвинял их в раздаче предвыборных взяток. Власти Армении также инициировали процесс национализации крупнейшего в стране завода по производству цемента, который принадлежит Царукяну.

4 июля Конституционный суд Армении оставил неизменным решение Центризбиркома по результатам выборов в парламент, состоявшимся 7 июня. По данным ЦИК, партия Никола Пашиняна "Гражданский договор" набрала более 49,7% голосов. Этот результат позволит партии единолично сформировать новое правительство. Партия "Сильная Армения" главы ГК "Ташир" Самвела Карапетяна набрала около 23,3% голосов, блок "Армения" экс-президента Армении Роберта Кочаряна - более 9,9%. Партия Царукяна в парламент не прошла.

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