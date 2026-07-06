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Две оппозиционные партии в Молдавии отказались участвовать в консультациях по кандидатуре премьера

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Две оппозиционные партии в Молдавии отказались участвовать в консультациях по выдвижению кандидатуры нового премьер-министра. Они требуют роспуска парламента и проведения досрочных выборов.

Председатель Партии социалистов (ПСРМ), бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что партия не будет участвовать в консультациях по назначению нового премьер-министра, о которых объявила президент Майя Санду. По его словам, ПСРМ "не видит смысла в действиях, которые носят формальный характер и призваны лишь имитировать соблюдение Конституции".

Социалисты считают, люди хотят досрочных выборов, "чтобы избавиться от бедности, коррупции, инфляции, заоблачных цен, страха, телефонного мошенничества и хаоса в общественном порядке".

Об отказе от участия в консультациях заявила и Партия "Национальное альтернативное движение" (MAN). Об этом заявил председатель партии, примар Кишинева Ион Чебан.

"Нас всех зовут на консультации по поводу нового правительства. Чего нам там искать? (…) Моя просьба к депутатам MAN: вам не место на этих консультациях", — сказал Чебан.

Он напомнил, что в демократических странах пост премьер-министра занимает председатель партии, которая выиграла выборы.

"У вас достаточно полномочий, чтобы назначить кого угодно. (…). Почему председатель правящей партии, который распределяет микрофоны в парламенте, не берет на себя ответственность за это?" — сказал Чебан.

По его словам, MAN приняла Декларацию, в которой констатирует, что "Молдова находится в тяжелой социально-экономической ситуации", выход из которой возможен только "при условии проведения досрочных парламентских выборов".

Партия MAN входит в состав парламентской фракции "Альтернатива", в которой осталось семь депутатов. Трое из них представляют партию MAN. У фракции ПСРМ 17 из 101 депутата.

Согласно законодательству, президент Молдавии предлагает парламенту кандидатуру на пост премьер-министра после консультаций с парламентскими фракциями. Глава государства может не учитывать мнения фракций, но обязана пригласить их на консультации.

Досрочные выборы возможны только в том случае, если парламент не выразит вотум доверия новому правительству после проведения не менее двух попыток в течение 45 дней. У правящей партии PAS есть большинство в 55 депутатов. Для утверждения правительства нужен 51 голос.

Как уже сообщал "Интерфакс", в пятницу утром премьер-министр Александр Мунтяну заявил о своей отставке.

Согласно законодательству, в случае отставки премьер-министра уходит и все правительство. Оно исполняет обязанности до утверждения нового состава кабинета министров.

Молдавия
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