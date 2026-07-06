Пашинян заявил о настроенности Армении на дальнейшее развитие отношений с РФ

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Армения настроена на дальнейшее развитие отношений с Россией и участие в Евразийском экономическом союзе, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Сегодняшняя встреча - хороший повод, чтобы обсудить весь спектр повестки наших отношений и после выборов (парламентских в Армении - ИФ) - хороший повод, чтобы сверить часы", - сказал Пашинян на встрече с главой правительства России Михаилом Мишустиным в Екатеринбурге.

По его словам, как до, так и после выборов Армения "настроена на дальнейшее развитие отношений с Россией, заинтересована в участии в ЕАЭС, и заинтересована, чтобы механизмы, которые предусмотрены договором об ЕАЭС, работали в плановом режиме".

"Думаю, что это в интересах дальнейшего развития ЕАЭС", - добавил он.

"В последнее время появились некоторые проблемные вопросы. Конечно же, надеюсь, что обсудим и решим эти вопросы. Мы настроены конструктивно, чтобы обсудить и разъяснить все вопросы и нюансы и надеюсь, что по итогам сегодняшних переговоров нам удастся решить конкретные вопросы", - заявил премьер Армении.