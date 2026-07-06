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Пашинян заявил о настрое Армении остаться в ЕАЭС

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Армения настроена на дальнейшее развитие отношений с Россией и участии в Евразийском экономическом союзе, заявил на встрече с главой правительства России Михаилом Мишустиным премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Сегодняшняя встреча - хороший повод, чтобы обсудить весь спектр повестки наших отношений и после выборов (парламентских в Армении - ИФ) - хороший повод, чтобы сверить часы", - сказал Пашинян.

По его словам, как до, так и после выборов Армения "настроена на дальнейшее развитие отношений с Россией, заинтересована в участии в ЕАЭС, и заинтересована, чтобы механизмы, которые предусмотрены договором об ЕАЭС, работали в плановом режиме".

"Думаю, что это в интересах дальнейшего развития ЕАЭС", - добавил он.

"В последнее время появились некоторые проблемные вопросы. Конечно же, надеюсь, что обсудим и решим эти вопросы. Мы настроены конструктивно, чтобы обсудить и разъяснить все вопросы и нюансы и надеюсь, что по итогам сегодняшних переговоров нам удастся решить конкретные вопросы", - заявил премьер Армении.

"Рассчитываем, что новое правительство, которое будет сформировано по итогам голосования, выборов, обеспечит поступательное развитие российско-армянских отношений в духе дружбы, добрососедства, взаимного уважения и учета взаимных интересов", - сказал российский премьер-министр.

Он отметил, что поездка в Екатеринбург стала первым зарубежным визитом Пашиняна после парламентских выборов в Армении.

Армения Никол Пашинян Екатеринбург ЕАЭС Михаил Мишустин
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