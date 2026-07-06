Теплые воды Атлантики все дальше заходят в Северный Ледовитый океан

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Российские ученые установили механизм прогнозирования аномального таяния старых льдов Гренландского моря на один-четыре года вперед, сообщает пресс-служба Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) в понедельник.

Механизм основан на измерении теплосодержания атлантических вод, поступающих в Северный Ледовитый океан через пролив Фрама.

"Исследование показало, что главный фактор деградации многолетних льдов - прогрев атлантических вод, поступающих в Северный Ледовитый океан через пролив Фрама. Это открывает новые возможности для долгосрочного планирования в Арктике. Прогноз ледовой обстановки на годы вперед поможет судоходным компаниям и операторам Северного морского пути точнее выбирать маршруты, сроки проводки и заранее оценивать риски", - говорится в сообщении.

По словам научного сотрудника отдела океанологии ААНИИ Натальи Лис, состояние старых льдов Гренландского моря во многом определяется происходящим в толще воды за несколько лет до видимых изменений на поверхности. Так, усиление поступления этих вод Атлантики через пролив летом и осенью увеличивает теплосодержание подповерхностного слоя, и через вертикальный теплообмен, усилившийся в середине 2010-х годов, это тепло вызывает аномальное таяние многолетних льдов спустя два-три года.

"Атлантические воды проникают все глубже в Арктику, (...) и их тепло в итоге добирается до льда у поверхности. Океан выполняет роль теплового аккумулятора - он накапливает тепловые аномалии, которые затем достигают ледяного покрова", - пояснила Лис, которую цитирует пресс-служба.

Ожидается, что полученные результаты также позволят улучшить прогнозирование сезонных изменений ледовой обстановки.

Исследование охватило данные наблюдений с 1996 по 2023 год.