В Таджикистане 2 979 осужденных вышли на свободу по закону об амнистии

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - В Таджикистане началась поэтапная реализация Закона "Об амнистии": освобождены первые 2 979 осужденных, сообщает НИАТ "Ховар" со ссылкой на Главное управление исполнения уголовных наказаний Минюста республики.

Освобожденные отбывали наказание в исправительных учреждениях городов Нурек и Вахдат, а также районов Яван и Дусти. Среди них 297 женщин.

Президент Эмомали Рахмон внес в парламент законопроект об амнистии в июне 2026 года в связи с 35-летием Государственной независимости и в рамках реализации конституционных полномочий.

Под амнистию попадут всего 18 038 осужденных. Из них 11 305 человек подлежат освобождению из мест лишения свободы, учреждений поселений и иных видов наказаний, не связанных с лишением свободы. Еще для 6 733 предусмотрено сокращение неотбытой части наказания.

Закон предусматривает расширенные льготы для женщин и несовершеннолетних. Из 507 осужденных женщин 248 подлежат освобождению, а 259 - сокращению срока наказания. Среди 134 несовершеннолетних осужденных 99 будут освобождены, 35 - получат сокращение срока.

Действие закона распространяется также на лиц, чьи дела находятся на рассмотрении в судебных органах, органах дознания и следствия.