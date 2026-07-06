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Генсек НАТО призвал всех союзников участвовать в поддержке Украины

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Страны-члены НАТО должны активнее оказывать поддержку Украине, заявил в понедельник генсек альянса Марк Рютте.

"Украине нужна продолжительная помощь, в особенности в сфере ПВО", - сказал он на пресс-конференции.

По словам генсека альянса, "на фоне того, как Украина продолжает отстаивать свой суверенитет, все союзники по НАТО должны продолжать делать так, чтобы Украина получала то, что ей нужно".

"Все союзники должны вносить свой вклад с тем, чтобы наша помощь Украина продолжала поступать, так как безопасность Украины так тесно связана с нашей безопасностью", - подчеркнул Рютте.

Марк Рютте НАТО Украина
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