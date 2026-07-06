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Рютте заверил в эффективности механизма PURL для Украины

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Марк Рютте в понедельник в преддверии саммита альянса заявил, что механизм PURL по покупке союзниками вооружения у США для Украины эффективен, но существуют ограничения по количеству некоторого поставляемого вооружения.

"Я могу заверить вас, что США делают все возможное, чтобы выполнять взятые на себя обязательствах в рамках PURL", - сказал он на пресс-конференции.

"Даже прямо в этот момент, поставки в рамках PURL, в том числе ракет-перехватчиков, идут на Украину, и Украина их использует", - подчеркнул генсек НАТО.

При этом Рютте добавил, что "количество ракет-перехватчиков на территории НАТО - ограниченное, и поэтому нам надо гарантировать, что мы будем производить их в достаточном количестве".

PURL (Prioritised Ukraine Requirements List) - это программа НАТО по координации финансирования и пожертвований современной военной техники США Украине.

Марк Рютте НАТО США Украина
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